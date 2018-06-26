"Краснодар-2" заменит "Анжи" в ФНЛ в сезоне-2018/19

ТАСС, 26 июня. "Краснодар-2" заменит махачкалинский "Анжи" в предстоящем сезоне первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) не выдал лицензию "Амкару" для участия в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в связи с недостаточными финансовыми гарантиями и наличием существенных просроченных задолженностей. "Амкар" не выступит и в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Место "Амкара" в РФПЛ занял "Анжи", который ранее вылетел в ФНЛ после поражения в переходных матчах от красноярского "Енисея" (0:3 в гостях, 4:3 дома). Таким образом в ФНЛ освободилось одно место в новом сезоне.

"Краснодарский клуб ответил согласием на официальное предложение ФНЛ, а также заверил лигу, что располагает всеми финансовыми, кадровыми и инфраструктурными возможностями для участия второй команды в нашем первенстве, - говорится в сообщении. - Решение о включении "Краснодара-2" в состав участников первенства ФНЛ сезона-2018/19 будет принято общим собранием ФНЛ в ближайшее время".

"Краснодар-2" - фарм-клуб команды РФПЛ "Краснодар".