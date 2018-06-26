ФИФА не проводит проверок в отношении "Рубина" по поводу претензий Сонга

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация футбола (ФИФА) не проводит проверок в отношении казанского "Рубина" из-за жалобы бывшего полузащитника команды Александра Сонга, между клубом и футболистом идет судебный процесс по обоюдным претензиям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рубина".

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ФИФА проводит проверку в отношении ФК "Рубин" из-за долга перед Сонгом в размере €9 млн. Также, по информации источника, футболист пожаловался на то, что клуб сменил юридическое лицо, таким образом избавившись от всех задолженностей. Отмечалось, что в связи с этим "Рубину" могут запретить играть в еврокубках, а Российский футбольный союз (РФС) может отобрать у казанцев лицензию на выступление в чемпионате России.

"На данный момент между ФК "Рубин" и полузащитником Александром Сонгом действительно имеется спор в ФИФА. У футбольного клуба имеется претензия к Сонгу по поводу расторжения договора, клуб требует от футболиста солидную компенсацию. У Сонга также имеется претензия к "Рубину" по поводу компенсации за расторжение договора. Никакой проверки ФИФА в отношении ФК "Рубин" не проводит, эта информация не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

"Имеется судебный спор, - продолжил собеседник. - Появление данной публикации не что иное, как попытка оказания давления на ФК "Рубин" в рамках данного спора, никаких санкций со стороны ФИФА быть не может. Сам факт того, что автор публикации связывает ФИФА и еврокубки, говорит о том, что данная публикация не имеет ничего общего с действительностью, потому что исключение из еврокубков - компетенция УЕФА. Просим не обращать внимание на появление подобных публикаций".

"Рубин" завершил процедуру реорганизации формы собственности весной, 16 марта решением бюро исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО "ФК "Рубин" было признано полным спортивным правопреемником МАУ "ФК "Рубин", к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

Сонг выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год и провел за команду 22 матча в чемпионате России, одну игру в Кубке страны, забив один гол. В начале 2018 года футболист разорвал контракт с казанским клубом. Ранее камерунец играл за французскую "Бастию", английские "Арсенал" и "Вест Хэм", а также за испанскую "Барселону".