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Янтарный комбинат стал спонсором калининградского футбольного клуба "Балтика"

Спорт
26 июня, 14:30 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 26, июня. /ТАСС

Зампред областного правительства Александр Шендерюк-Жидков напомнил, что задача вывести "Балтику" в премьер-лигу остается в силе

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Болельщики футбольного клуба "Балтика"

Болельщики футбольного клуба "Балтика"

© Петр Ковалев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в "Ростех") стал постоянным спонсором местного футбольного клуба "Балтика". Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства области Александра Шендерюк-Жидкова.

"После длительных переговоров, в которых лично принимал участие губернатор Антон Алиханов, у калининградского футбола наконец появляется постоянный спонсор в лице Янтарного комбината", - сказал Шендерюк-Жидков, которого цитирует пресс-служба.

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"Мы благодарны корпорации "Ростех", которая выступает гарантом стабильного развития спорта в регионе, и лично [генеральному директору] Сергею Викторовичу Чемезову за создание таких перспектив для области. У нас созданы обширная инфраструктура и все условия для того, чтобы наши спортсмены достигали высоких результатов. Тем более, что остается в силе задача вывести "Балтику" в премьер-лигу", - добавил зампред областного правительства.

"Калининградский янтарный комбинат традиционно поддерживает развитие спортивных проектов в регионе и верит, что футбольный клуб "Балтика" достигнет намеченных целей, поставленных губернатором", - сказал в свою очередь генеральный директор КЯК Михаил Зацепин.

АО "Калининградский янтарный комбинат" является единственным предприятием, добывающим янтарь в России, обеспечивает 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок. Балансовые запасы янтаря в границах горного отвода комбината превышают 150 тыс. тонн, чего при существующих объемах добычи хватит более чем на 350 лет. Сезон 2017 года предприятие завершило в ноябре, добыв 453 тонны янтаря, что стало рекордным показателем за 41 год.

"Балтика" заняла пятое место в минувшем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Перед клубом поставлена задача выйти на лидирующие позиции в лиге в предстоящем сезоне и в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) в 2020 году.

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