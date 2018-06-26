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Легкоатлеты Ласицкене и Шубенков выступят на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже

Спорт
26 июня, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Соревнования на парижском этапе "Бриллиантовой лиги" пройдут 30 июня

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 26 июня. Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, выступающие на международных турнирах в нейтральном статусе, примут участие в седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Ласицкене одержала победы в 44 турнирах подряд, она является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении, а также серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. Также россиянка является победительницей финала "Бриллиантовой лиги" - 2017. Шубенков является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравшим чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год). Он является серебряным (2017) и бронзовым (2013) призером чемпионатов мира, также в его активе две победы на чемпионатах Европы (2012, 2014).

Соревнования в беге с барьерами на 110 м на парижском этапе "Бриллиантовой лиги" пройдут 30 июня, начало - 21:53 мск, турнир по прыжкам в высоту среди женщин - в тот же день, начало - в 21:10 мск.

"Бриллиантовая лига" - ежегодная серия коммерческих соревнований, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В "Бриллиантовой лиге" выступают сильнейшие спортсмены мира. В сезоне-2018 пройдут 14 этапов - с 4 мая по 31 августа.

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