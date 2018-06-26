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Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля

Спорт
26 июня, 14:42 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Российский хоккеист "Вашингтона" стал обладателем трофея после победы команды в финале плей-офф НХЛ над "Вегасом" со счетом 4-1

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/John Locher

САМАРА, 26 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля. Об этом ТАСС по телефону сообщил заместитель генерального директора московского ХК "Динамо" Анатолий Харчук.

"Вашингтон" стал обладателем трофея после победы в финале плей-офф НХЛ над "Вегасом" со счетом 4-1. Позднее Овечкин сообщил, что хотел бы привезти Кубок в школу "Динамо", воспитанником которой он является. 24 июня Овечкин прибыл в Москве, пока без трофея. Во вторник руководство "Динамо" вручило ему памятный кубок в честь победы в НХЛ.

"Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля. Трофей будет в столице всего один день. Александр уже сказал, что хотел бы его на два-три часа привезти на базу команды в Новогорск и показать ребятам из нашей школы", - сказал Харчук.

По его словам, Овечкин также планирует привезти и "Конн Смайт Трофи", вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Этот приз форвард также получил по итогам финала.

Овечкин выступал в "Динамо" с 2001 по 2005 год, в составе клуба стал чемпионом России (2005). С 2005 года он выступает за "Вашингтон", с которым впервые выиграл Кубок Стэнли.

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