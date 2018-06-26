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СМИ: УЕФА разрешил продавать пиво на матчах еврокубков

Спорт
26 июня, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Более 40 футбольных ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций, поддержали подобное решение

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ТАСС, 26 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил продавать пиво на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы начиная со следующего сезона. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Более 40 футбольных ассоциаций, входящих в УЕФА, поддержали подобное решение. Разрешение распространяется только на продукцию официального спонсора УЕФА. Алкогольный напиток можно будет приобрести не только на стадионах, но и на прилегающих к спортивным объектам территориях.

"Организаторы матчей имеют право распространять и продавать алкоголь на стадионах и в относящихся к ним окрестностях только в рамках местного и национального законодательства", - говорится в обновленном регламенте УЕФА по правопорядку и безопасности.

"Футбольные болельщики долгое время чувствовали несправедливость, ведь на матчах других видов спорта алкоголь продается уже давно. Употребление пива никак не может привести к плохому поведению болельщика", - прокомментировал решение УЕФА исполнительный директор организации "Футбольные болельщики Европы" (FSE).

В России продажа алкоголя запрещена на спортивных сооружениях согласно федеральному закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции".

Во время чемпионата мира в России на всех аренах турнира осуществляется продажа алкогольного пива. В июне 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Согласно закону, в периоды проведения соревнований (чемпионат мира, Кубок конфедераций) допускаются розничная продажа и потребление алкогольной продукции, реализуемой Международной федерацией футбола (ФИФА), коммерческими партнерами ФИФА, в местах осуществления мероприятий. Как ранее сообщал президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин, после окончания чемпионата мира пиво не будет продаваться во время чемпионата России по футболу.

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