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Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации фристайла России

Спорт
26 июня, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Павел Колобков и Алексей Курашов обсудили вопросы подготовки сборных России по фристайлу и ближайшего резерва

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Министр спорта РФ Павел Колобков в Москве провел рабочую встречу с президентом Федерации фристайла России (ФФР) Алексеем Курашовым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Встреча состоялась в здании Минспорта. Колобков и Курашов обсуждали вопросы подготовки сборных России по фристайлу и ближайшего резерва, включая проведение учебно-тренировочных сборов, материально-техническое обеспечение спортсменов, развитие фристайла в регионах, строительство федеральных центров подготовки, а также организацию в России этапов Кубка мира. Также они обсудили вопросы строительства и реконструкции федеральных баз подготовки, где будут тренироваться в числе прочих сборные России по фристайлу.

"Этот замечательный, захватывающий вид спорта активно развивается в нашей стране, у фристайла много поклонников, особенно среди молодежи, - заявил Колобков. - Безусловно, успехи наших спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане добавили популярности фристайлу. Министерство спорта Российской Федерации и Федерация фристайла России плотно сотрудничают по всем вопросам, у нас есть полное понимание, в каком направлении должен развиваться фристайл".

Курашов рассказал, что у сборной России в дисциплине ски-кросс 25 июня начался сбор в тренировочном центре "Крымский", который находится под ведомством Минспорта, в Алуште (Республика Крым). "Мы постоянно тренируемся на базе "Юг-Спорт" Минспорта России в Сочи и Кисловодске, сейчас хотим посмотреть, как сможем максимально использовать базу в Крыму. Здесь спортсмены пройдут специальную физическую подготовку, впервые в этом сезоне в мае сборная России в дисциплине акробатика провела полноценный трёхнедельный сбор по батутной подготовке в Ярославской области. Если есть возможность, то нужно проводить полноценные учебно- тренировочные сборы на территории России, а не за рубежом", - заявил глава федерации.

"У нас мало регионов, в которых бы развивались сразу все дисциплины фристайла, - акцентировал внимание Курашов на проблеме развития фристайла в субъектах РФ. - Так, в Пермском крае развиваются могул и ски-кросс, в Санкт- Петербурге - могул, ски-кросс, хафпайп и слоупстайл. В Москве, Уфе и Ярославле - акробатика. Сейчас мы открываем отделение по акробатике в Красноярске, открыли отделение по ски-кроссу и будем открывать отделение по слоупстайлу в Сахалинской области".

Курашов отметил, что по оценкам Международной федерации лыжного спорта, Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла вместе с США и Канадой по количеству проведения в стране международных соревнований, представительству участников на международных стартах, а также по результатам и представительству судей на международных соревнованиях. В сезоне-2018/19 в России пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах акробатика и ски-кросс, а в сезоне-2019/20 запланированы соревнования в дисциплинах могул, слоупстайл и хафпайп. Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с мая 2016 года, в апреле 2018 года он был единогласно переизбран на пост президент ФФР. Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды: Сергей Ридзик в ски-кроссе, Илья Буров в лыжной акробатике.

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