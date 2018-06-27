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Чемпион мира по боксу Бетербиев проведет бой с британцем Джонсоном в октябре

Спорт
27 июня, 0:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Бетербиев 11 ноября прошлого года нокаутировал немца Энрико Келлинга и завоевал титул IBF

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Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

© AP/Mikhail Metzel

ТАСС, 27 июня. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) россиянин Артур Бетербиев проведет защиту титула в поединке против британца Каллума Джонсона. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн на своей странице в Twitter.

"Рад сообщить, что Каллум Джонсон станет претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе и встретится с действующим чемпионом Артуром Бетербиевым. Бой пройдет 6 октября в США. Остальные детали станут известны позднее", - написал Хирн.

Бетербиев 11 ноября прошлого года нокаутировал немца Энрико Келлинга и завоевал титул IBF. В активе 33-летнего россиянина 12 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.

Джонсон также является непобедимым боксером. Он провел 17 боев на профессиональном ринге, во всех одержал победы, 12 из них - нокаутом.

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