Чемпион мира по боксу Бетербиев проведет бой с британцем Джонсоном в октябре

ТАСС, 27 июня. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг) россиянин Артур Бетербиев проведет защиту титула в поединке против британца Каллума Джонсона. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн на своей странице в Twitter.

Please to agree a deal for @CallumTheOne to challenge @ABeterbiev for the IBF World title. Fight will take place October 6 in the US - full details soon — Eddie Hearn (@EddieHearn) June 26, 2018

"Рад сообщить, что Каллум Джонсон станет претендентом на пояс чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе и встретится с действующим чемпионом Артуром Бетербиевым. Бой пройдет 6 октября в США. Остальные детали станут известны позднее", - написал Хирн.

Бетербиев 11 ноября прошлого года нокаутировал немца Энрико Келлинга и завоевал титул IBF. В активе 33-летнего россиянина 12 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.

Джонсон также является непобедимым боксером. Он провел 17 боев на профессиональном ринге, во всех одержал победы, 12 из них - нокаутом.