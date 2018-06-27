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"Дрита" из Косова сыграет с "Линкольном" из Гибралтара в финале предварительного раунда ЛЧ

Спорт
27 июня, 1:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По его итогам определится участник первого квалификационного раунда Лиги чемпионов

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ТАСС, 27 июня. Футбольный клуб "Дрита" из Косова сыграет с "Линкольном" из Гибралтара в финале предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Во вторник "Дрита" одержала победу над клубом "Санта-Коломна" из Андорры в выездном матче со счетом 2:0 в дополнительное время. Голы забили Джевдет Шабани (99-я минута) и Фидан Гербеши с пенальти (105).

В другом матче "Линкольн" в гостях со счетом 2:0 обыграл "Ла-Фиориту" из Сан-Марино. Голы забили Энтони Эрнандес (2) и Алекс Морено (51).

Финальный матч пройдет 29 июня в Гибралтаре. По его итогам определится участник первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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