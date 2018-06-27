Фетисов: Якушев заслуженно введен в Зал славы, НХЛ ценит величайших игроков

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) по заслугам оценивает величайших игроков современности, поэтому нет ничего удивительного в том, что Александр Якушев был включен в Зал хоккейной славы. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Вячеслав Фетисов.

Во вторник было объявлено о введении Якушева в Зал хоккейной славы. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, участник Суперсерий 1972 и 1974 годов Якушев стал третьим отечественным членом Зала славы после Владислава Третьяка и Валерия Харламова, никогда не игравшим в НХЛ. Торжественная церемония включения новых членов в Зал хоккейной славы пройдет с 9 по 12 ноября в Торонто.

"Я рад за Александра Сергеевича, НХЛ всегда понимала величие и вклад Якушева. Время пришло только сейчас, так как там есть некая процедура, требующая много времени, чтобы это все признать. Очень важно, что НХЛ ценит величайших игроков современности, которые внесли вклад в развитие игры", - сказал Фетисов.

По его словам, Якушев был введен в Зал славы не только благодаря участию в Суперсериях. "Серии стали поводом для введения, но выбор, насколько я знаю, происходит по нескольким критериям, в том числе и по общему вкладу игрока в развитие хоккея. Приятно осознавать, что даже годы спустя лига ценит игроков, которые подняли хоккей на ту высоту, на которой он находится. Стоит порадоваться за тех людей, которые приняли такое решение", - отметил Фетисов.

Якушев был лучшим бомбардиром обеих Суперсерий в составе сборной СССР и оба раза в общем списке самых результативных игроков занимал второе место. В 1972 году он набрал 11 очков (7 голов + 4 передачи), уступив только Филу Эспозито (13), а в 1974 году с 8 очками (6+2) уступил только Бобби Халлу (9).