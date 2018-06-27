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Гимнастка Мустафина пропустит Кубок России и чемпионат Европы

Спорт
27 июня, 11:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Как рассказал ТАСС старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин, Мустафина будет готовиться к мировому первенству в Катаре

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Алия Мустафина

Алия Мустафина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина пропустит стартующий в среду в Челябинске Кубок России по спортивной гимнастике и не будет претендовать на участие в августовском чемпионате Европы в британском Глазго. Об этом сообщил ТАСС старший тренер женской сборной России Евгений Гребенкин.

"Мы дали Алие возможность восстановиться, поэтому она не будет выступать на Кубке России в Челябинске, - сказал Гребенкин. - Мустафина спокойно готовится по своей программе. Что касается ее участия в чемпионате Европы, то мы изначально планировали готовить ее к мировому первенству в Катаре. Поэтому в Глазго мы на нее не рассчитываем".

Апрельский чемпионат России в Казани стал для Мустафиной первым стартом после рождения ребенка. Сразу после окончания соревнований спортсменка стала испытывать боли в ранее оперированном колене, из-за чего вынуждена была пропустить майский турнир в Хорватии.

По словам Гребенкина, не примет участие в Кубке России и вернувшаяся из США гимнастка Ирина Алексеева. "Она подвернула ногу, но вопрос возможности ее участия в чемпионате Европы пока остается открытым", - сказал тренер.

Женский чемпионат Европы в Глазго пройдет 2-5 августа, мировое первенство в Дохе - с 25 октября по 3 ноября.

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