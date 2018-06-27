Ферриани переизбран на пост главы Международной федерации бобслея и скелетона

ТАСС, 27 июня. Итальянец Иво Ферриани переизбран на пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование прошло в рамках отчетно-выборного конгресса в Риме. Другим кандидатом на пост президента IBSF был швейцарец Фритц Буркард.

Ферриани получил 38 голосов, Буркард - пять.

Итальянец впервые был избран на пост президента IBSF в 2010 году. Он сменил на этой должности канадца Роберта Стоури, который возглавлял федерацию с 1994 года.