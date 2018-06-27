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Ферриани переизбран на пост главы Международной федерации бобслея и скелетона

Спорт
27 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Голосование прошло в рамках отчетно-выборного конгресса IBSF в Риме

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Глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани

Глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани

©  EPA/Bartomiej Zborowski

ТАСС, 27 июня. Итальянец Иво Ферриани переизбран на пост президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Голосование прошло в рамках отчетно-выборного конгресса в Риме. Другим кандидатом на пост президента IBSF был швейцарец Фритц Буркард.

Ферриани получил 38 голосов, Буркард - пять.

Итальянец впервые был избран на пост президента IBSF в 2010 году. Он сменил на этой должности канадца Роберта Стоури, который возглавлял федерацию с 1994 года.

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