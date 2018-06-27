Якупов намерен остаться в НХЛ, его агент ведет переговоры с тремя клубами лиги

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский нападающий Наиль Якупов намерен продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в настоящее время его агент ведет переговоры с тремя клубами лиги. Об этом ТАСС рассказал отец хоккеиста генеральный менеджер "Нефтехимика" Раил Якупов.

В среду стало известно, что клуб НХЛ "Колорадо" не сделал квалификационное предложение Якупову о продлении контракта, хоккеист станет свободным агентом, он сможет подписать контракт с любой командой лиги.

"Конечно, как генеральный менеджер "Нефтехимика" я был бы рад его видеть в наших рядах. Я давно не влезаю в его дела, но знаю, что его агент активно ведет переговоры с тремя клубами НХЛ, он хочет остаться там, - рассказал Раил Якупов. - Я как отец горжусь его карьерой, у него было 350 игр в НХЛ, в лиге, в которой мечтают играть. Я доволен каждой минутой его игры в НХЛ, он отдается своему делу полностью".

24-летний Якупов станет свободным агентом с 1 июля. Он был выбран "Эдмонтоном" под первым номером на драфте НХЛ 2012 года. За канадский клуб россиянин провел четыре сезона, после чего был обменян в "Сент-Луис" в сезоне-2016/17. В регулярном чемпионате в 40 матчах за "Сент-Луис" Якупов набрал 9 очков (3+6).

Перед началом сезона-2017/18 Якупов подписал однолетний контракт с "Колорадо". В прошедшем сезоне он провел 58 матчей, забросив девять шайб и отдав семь результативных передач.