Тренер: состав женской сборной России по водному поло на ЧЕ определят к 4 июля

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по водному поло окончательно определится с составом команды на предстоящий чемпионат Европы к 4 июля. При этом задача уже поставлена - выиграть данные соревнования, сообщил в среду журналистам в Астрахани главный тренер сборной России Александр Гайдуков.

"Состав еще не сформирован, на этом сборе [в Астрахани] присутствует расширенный круг кандидатов - 20 человек, окончательный состав назовем к 4 июля. Слава богу, мы обходимся без травм, все игроки в сборе, все готовы биться. Задачи у нас всегда стоят максимальные - победа, первое место на предстоящем чемпионате Европы", - сказал Гайдуков.

На встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным тренер сборной России заметил, что в Астрахани и в Барселоне, где пройдет ЧЕ по водному поло, схожие климатические условия, что, безусловно, положительно отразится на подготовке. Спортсменов не пугает даже астраханская жара в 40 градусов - настрой у всех боевой.

"Мы сами себе главный соперник, все идет от головы. Считаю, что есть возможность выиграть, все в принципе играют на одном уровне, и все будет зависеть от нашего психологического настроя и мотивации", - добавила капитан национальной команды Екатерина Прокофьева.

28 июня россиянки проведут в Астрахани товарищескую встречу со сборной Китая. По словам Гайдукова, эта команда - "хороший середнячок и оптимально подходит для подготовки".

Чемпионат Европы по водному поло пройдет в Барселоне с 14 по 28 июля. Женская сборная России попала в группу В с командами Сербии, Венгрии, Турции, Испании и Германии.