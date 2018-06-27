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Российский велогонщик Закарин вошел в состав "Катюши-Альпецин" на "Тур де Франс"

Спорт
27 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Также в состав команды включен другой российский спортсмен Павел Кочетков

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Ильнур Закарин

Ильнур Закарин

© YOAN VALAT/EPA

ТАСС, 27 июня. Россиянин Ильнур Закарин включен в состав швейцарской команды "Катюша-Альпецин" на престижную веломногодневку "Тур де Франс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в состав команды вошел другой российский спортсмен Павел Кочетков, который впервые выступит на "Большой петле". Кроме россиян за "Катюшу-Альпецин" выступят американец Ян Босуэлл, хорват Роберт Кишерловски и немецкие велогонщики Марсель Киттель, Тони Мартин, Нильс Политт и Рик Цабель.

Киттель за свою карьеру выиграл 14 этапов на "Тур де Франс". В прошлом году он победил на пяти этапах. В карьере Мартина было пять побед на этапах гонки.

Закарин выступает за "Катюшу" с 2015 года. На "Тур де Франс" в 2016 году он выиграл 17-й этап, став первым россиянином с 2009 года, побеждавшим на этапах "Большой петли". В прошлом году россиянин занял пятое место в генеральной классификации на многодневке "Джиро д'Италия". А на "Вуэльте" он впервые попал на подиум Гранд-тура, заняв третье место в общем зачете.

"Тур де Франс" пройдет в 105-й раз. Веломногодневка стартует 7 июля и завершится 29 июля.

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