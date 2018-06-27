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Бегуны из 58 стран примут участие в петербургском марафоне "Белые ночи"

Спорт
27 июня, 14:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

Участники могут выбрать одну из двух дистанций: 10 или 42,2 километра

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Почти 10 тысяч человек из 58 стран подали заявки на участие в XXIX петербургском марафоне "Белые ночи", который пройдет 22 июля в центре города, сообщил в среду журналистам вице- президент спортивной федерации легкой атлетики Петербурга Антон Уйк.

Участники могут выбрать одну из двух дистанций: 10 или 42,2 километра.

"На сегодняшнее утро у нас зарегистрировались участники из 58 стран. На 10 км сейчас заявились 6503 участника и регистрация закрыта. Из них 3117 женщин, мужчин - 3386, иностранцев - 676. На 42 км заявились 3444 участника. Из них 616 женщин и 2829 мужчин. На 42 км на утро оставалось 34 свободных места", - сказал Уйк.

Он также отметил, что организаторы марафона работают над улучшением инфраструктуры петербургских забегов, чтобы они могли соответствовать мировым стандартам. "Если пять- десять лет назад судьи стояли и записывали результаты бегунов, то сейчас каждый спортсмен получает уникальный номер последнего поколения, такие как на чемпионате мира выдаются, на номере крепится чип, и когда спортсмен бежит, он каждые пять километров проходит контрольные точки, и любые болельщики, журналисты могут посмотреть в режиме онлайн за любым участником: где он пробегает, с каким временем", - пояснил Уйк.

Вице-президент спортивной федерации добавил, что традиционно трассы марафона будут пролегать по самым живописным местам города - по набережным Невы и Фонтанки, мимо Летнего сада, старт и финиш на Дворцовой площади.

По словам Уйка, марафон этого года должен стать своего рода репетицией перед юбилейным XXX стартом "Белые ночи", который пройдет в следующем году. Он выразил надежду, что к этому времени сильнейшие иностранные марафонцы смогут выступить на петербургских соревнованиях, поскольку пока эта возможность для них ограничена из-за временного отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики после допингового скандала. Тем не менее, подчеркнул Уйк, в этом году петербургский забег соберет лучших отечественных спортсменов.

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