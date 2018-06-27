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Семин: футболисты Фарфан и Рыбус присоединятся к "Локомотиву" в середине июля

Спорт
27 июня, 16:04 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

"Локомотив" проводит первый предсезонный сбор в Австрии, который завершится 4 июля

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Польский защитник футбольного клуба "Локомотива" Мацей Рыбус, а также перуанский нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан присоединятся к команде в середине июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

Во вторник сборная Перу обыграла в третьем матче группового этапа чемпионата мира команду Австралии (2:0), но выбыла из турнира, проиграв первые две встречи французам (0:1) и датчанам (0:1). Фарфан не принял участия в заключительной игре из-за травмы головы, которую получил 23 июня на тренировке команды в подмосковных Химках. Сборная Польши в четверг проведет свою третью игру на чемпионате мира против команды Японии, команда уже выбыла из борьбы, проиграв первые две встречи сборным Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3).

"Мы разговаривали с Фарфаном, дали ему отпуск, в середине июля он вернется в команду. Травма была достаточно сложная, но все поправимо. Примерно в то же время вернется и Рыбус", - сказал Семин.

"Локомотив" проводит первый предсезонный сбор в Австрии, который завершится 4 июля. 8 июля команда отправится на второй австрийский сбор, который продлится до 22 июля.

"На сборе все отлично, за исключением того, что у нас очень большая группа молодежи из "Казанки" - 12 человек - явно не хватает игроков основы. Из новых футболистов пока только Рифат Жемалетдинов, он работает. Что касается молодежи на втором сборе, многое будет зависеть от того, когда вернутся игроки национальных сборных и кто у нас придет из новых футболистов. Для меня пока ситуация непонятна", - отметил тренер.

Сезон для железнодорожников стартует 27 июля матчем за Суперкубок России против московского ЦСКА.

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