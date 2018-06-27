Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Овечкин рассказал, что хотел бы попасть в Зал хоккейной славы после завершения карьеры

Спорт
27 июня, 16:08 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, июня. /ТАСС

Форвард отметил, что для него стал неожиданным уход из "Вашингтона" главного тренера команды Барри Тротца после завоевания клубом Кубка Стэнли

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© Максим Григорьев/ТАСС

ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин мечтает оказаться в Зале хоккейной славы после завершения карьеры. Об этом он рассказал ТАСС на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Смотрите также

Фетисов: Якушев заслуженно введен в Зал славы, НХЛ ценит величайших игроков

Двукратный олимпийский чемпион Якушев включен в Зал хоккейной славы в Торонто

Овечкин привезет Кубок Стэнли в Москву в начале июля

Московское "Динамо" вручило Овечкину памятный трофей за победу в Кубке Стэнли

Во вторник вечером были объявлены новые члены Зала хоккейной славы в Торонто. Из россиян туда попал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и участник Суперсерий 1972 и 1974 годов в составе сборной СССР Александр Якушев. Якушев стал третьим отечественным игроком после Владислава Третьяка и Валерия Харламова, попавшим в Зал славы и при этом не выступавшим в НХЛ.

"Мечта оказаться в Зале славы, конечно, есть, но это после завершения карьеры. На данный момент моя карьера продолжается", - сказал Овечкин.

Форвард отметил, что для него стал неожиданным уход из "Вашингтона" главного тренера команды Барри Тротца после завоевания клубом Кубка Стэнли. По информации североамериканских СМИ, причинами ухода могли стать недовольство специалиста предложенными условиями контракта, а также конфликт с руководством клуба. Специалист возглавлял "Вашингтон" с 2014 года, 21 июня он возглавил "Айлендерс". "Конечно, тяжело [расставаться с тренером], выиграли вместе Кубок Стэнли, но это бизнес", - отметил Овечкин.

Одним из новичков "Вашингтона" стал 21-летний российский вратарь Илья Самсонов. "Шансы закрепиться в составе у него, конечно, есть. Самое главное, чтобы Илья продолжал работать, а там посмотрим. От него многое зависит", - сказал Овечкин.

Ранее заместитель генерального директора московского "Динамо", за который Овечкин играл в 2001-2005 годах, Анатолий Харчук сообщил, что Овечкин привезет в Россию Кубок Стэнли в начале июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Путин и Болтон обсудили, как улучшить испорченные внутренней борьбой в США отношения с РФ
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 30-летней давности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости