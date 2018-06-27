Овечкин рассказал, что хотел бы попасть в Зал хоккейной славы после завершения карьеры

ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин мечтает оказаться в Зале хоккейной славы после завершения карьеры. Об этом он рассказал ТАСС на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области.

Во вторник вечером были объявлены новые члены Зала хоккейной славы в Торонто. Из россиян туда попал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и участник Суперсерий 1972 и 1974 годов в составе сборной СССР Александр Якушев. Якушев стал третьим отечественным игроком после Владислава Третьяка и Валерия Харламова, попавшим в Зал славы и при этом не выступавшим в НХЛ.

"Мечта оказаться в Зале славы, конечно, есть, но это после завершения карьеры. На данный момент моя карьера продолжается", - сказал Овечкин.

Форвард отметил, что для него стал неожиданным уход из "Вашингтона" главного тренера команды Барри Тротца после завоевания клубом Кубка Стэнли. По информации североамериканских СМИ, причинами ухода могли стать недовольство специалиста предложенными условиями контракта, а также конфликт с руководством клуба. Специалист возглавлял "Вашингтон" с 2014 года, 21 июня он возглавил "Айлендерс". "Конечно, тяжело [расставаться с тренером], выиграли вместе Кубок Стэнли, но это бизнес", - отметил Овечкин.

Одним из новичков "Вашингтона" стал 21-летний российский вратарь Илья Самсонов. "Шансы закрепиться в составе у него, конечно, есть. Самое главное, чтобы Илья продолжал работать, а там посмотрим. От него многое зависит", - сказал Овечкин.

Ранее заместитель генерального директора московского "Динамо", за который Овечкин играл в 2001-2005 годах, Анатолий Харчук сообщил, что Овечкин привезет в Россию Кубок Стэнли в начале июля.