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Агент: Макгрегор согласился на бой с Нурмагомедовым, потому что у него закончились деньги

Спорт
27 июня, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Поединок может состояться 3 ноября в Нью-Йорке

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Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© AP Photo/Isaac Brekken

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился провести бой с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым из-за того, что у него закончились деньги. Такое мнение высказал менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз, слова которого приводит TMZ.

"У Конора закончились деньги, поэтому он согласился на бой с Нурмагомедовым, - сказал Абдельазиз. - Мы готовы помочь ему заработать, но за это он заплатит своим поражением. Он считает себя гангстером, но если вы гангстер, то вас либо отправляют в тюрьму, либо избивают".

Менеджер Нурмагомедова назвал три возможные даты боя. Поединок может состояться 3 ноября в Нью-Йорке, но Абдельазиз считает, что Макгрегор не сможет получить лицензию на проведение боя в штате. Также бойцы смогут встретиться 6 октября на UFC 229 или 29 декабря на UFC 232 в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере (16 досрочно) при отсутствии поражений.

4 апреля Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, в том числе Нурмагомедовым, которые должны были принять участие в турнире UFC 223 в Нью- Йорке. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивал стекло в автобусе переносной тележкой на колесах. В отношении ирландца выдвинуты обвинения в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. Скандальному спортсмену в случае признания виновным грозит до семи лет тюрьмы, обвинения по двум пунктам - в нападении и хулиганстве - выдвинуты также в отношении сопровождавшего Макгрегора ирландского бойца Сиана Коули.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, который передан бразильцу Жозе Алдо. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

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