Сборная России по футболу домашние матчи Лиги наций проведет в Калининграде и Сочи

Стадион "Фишт" во время матча между сборными Португалии и Испании © Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России домашние матчи Лиги наций против команд Швеции и Турции осенью 2018 года проведут в Калининграде и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Матч Россия - Швеция пройдет 11 октября в Калининграде, Россия - Турция - 14 октября в Сочи. Также стал известен город, в котором пройдет товарищеский матч против команды Чехии 10 сентября. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону.

Решение о старте осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2014 году. Финал Лиги наций пройдет в июне 2019 года. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. Путевку на турнир получит одна команда в каждом из четырех дивизионов.

В Лиге наций 55 национальных команд распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга УЕФА. Сборная России сыграет во второй группе дивизиона В, который является вторым по силе дивизионом турнира, вместе с командами Турции и Швеции.

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года, сборные дивизионов A и B проведут по четыре игры, команды дивизионов C и D - по шесть. Победители групп дивизионов B, C и D заменят худшие команды групп дивизионов A, B и С. В дивизионе A победители групп выйдут в "Финал четырех", победитель турнира определится в июне 2019 года.