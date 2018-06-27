Советник Трампа обсудил с главой ФИФА проведение ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил подготовку чемпионата мира по футболу в 2026 году в Северной Америке с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Об этом сообщил Болтон на пресс-конференции в Москве.

"Мне представилась возможность встретиться с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить вопросы проведения чемпионата мира по футболу в Северной Америке в 2026 году", - сказал он.

13 июня было объявлено, что ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире 2026 года будут задействованы 23 города: в Мексике - Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде - Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США - Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

Во всех городах уже есть стадионы, готовые принять турнир такого уровня, так что расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Организаторы планируют получить прибыль в размере $11 млрд.