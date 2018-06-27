Глава ФШР: шахматная общественность РФ видит Дворковича следующим президентом FIDE

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Председателя оргкомитета "Россия-2018" Аркадия Дворковича видят в России следующим президентом Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом ТАСС по телефону заявил глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Ранее наблюдательный совет ФШР поддержал кандидатуру Дворковича на предстоящих выборах главы FIDE. На голосовании за кандидатуру Дворковича было отдано 22 голоса, за действующего президента FIDE Кирсана Илюмжинова - два.

"Поздравляю Аркадия Владимировича с победой, результат голосования говорит о полном доверии со стороны ФШР, - сказал Филатов. - Шахматная общественность России видит именно его следующим президентом FIDE. Будем его всячески поддерживать на предстоящих выборах".

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми (Грузия).