СМИ: Уэйн Руни согласовал контракт с клубом MLS

ТАСС, 28 июня. Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" достиг соглашения о переходе нападающего английского "Эвертона" Уэйна Руни. Об этом сообщает Sky Sports.

Срок контракта не уточняется. Ранее сообщалось, что американский клуб предложил "Эвертону" $17 млн за 32-летнего игрока.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", а в июле 2017 года вернулся в "Эвертон". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах).

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов. В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.