СМИ: "Фиорентина" заинтересована в приобретении футболиста сборной России Кутепова

ТАСС, 28 июня. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" заинтересован в защитнике московского "Спартака" и сборной России Илье Кутепове. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

По информации интернет-ресурса, "Фиорентина" планирует усилить оборонительную линию, и 24-летний защитник является одним из приоритетных вариантов для решения данной задачи. Помимо "Фиорентины", в Кутепове заинтересованы французский "Лион", английский "Вест Хэм" и немецкий "Лейпциг", сообщает портал.

Кутепов играет за "Спартак" с 2012 года, в сборную России вызывается с 2017-го. На чемпионате мира, который проходит в России, за национальную сборную провел все три матча группового этапа. 1 июля сборная России встретится с испанцами в 1/8 финала турнира.