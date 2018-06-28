Член комитета Зала хоккейной славы Ларионов поблагодарил коллег за избрание Якушева

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Член выборного комитета Зала хоккейной славы в Торонто, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов выразил благодарность комитету за избрание в Зал славы олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Якушева. Об этом он рассказал ТАСС.

Об избрании Якушева стало известно во вторник вечером. Бывший нападающий сборной СССР также принимал участие в Суперсерии между советской и канадской командами в 1972 и 1974 годах. Выбором членов Зала занимается комитет, 18 членов которого традиционно в июне избирают в Зал игроков, хоккейных функционеров или судей. В комитет входят, в частности, бывшие игроки и тренеры.

"Я выдвинул кандидатуру Якушева, процесс обсуждения проходил очень непросто, и я благодарен комиссии и комитету, которые поддержали его кандидатуру, - сказал Ларионов. - Он заслужил это своей карьерой, успехами, отношением к делу. Вместе с другими ребятами, игравшими в легендарной Суперсерии 1972 года, Александр Сергеевич написал историю, и в этом плане вопросов не должно возникать".

По мнению Ларионова, участие Якушева в Суперсериях не является основной причиной решения ввести его в Зал хоккейной славы. "Игры в тех сериях - это часть карьеры игрока, но так получилось, что он оказался на начальном этапе противостояния сборных СССР и Канады и проявил себя там очень ярко. Эти вещи вошли в историю, и в тех матчах он был одним из лучших игроков (Якушев стал лучшим бомбардиром в составе сборной СССР в обоих соревнованиях - прим. ТАСС). Помимо всего прочего, он еще и двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, т.е. это карьера, украшающая любого игрока", - подчеркнул он.

Якушев стал четвертым отечественным членом Зала славы после игроков Владислава Третьяка, Валерия Харламова, а также тренера Анатолия Тарасова, которые никогда не играли и не тренировали в Национальной хоккейной лиге.

"Зал хоккейной славы - это не просто Зал НХЛ. Мы это видим, и то, что туда ввели Якушева, Третьяка, Харламова и Тарасова, говорит о том, что у нас большой авторитет в хоккее. Я рад, что ту эпоху, начавшуюся с того поколения, игравшего с канадцами, они не забывают. Наш хоккей высоко котируется и уважаем во всем мире", - сказал Ларионов.