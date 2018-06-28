Власти Ростовской области рассчитывают на аншлаг на матче Россия - Чехия в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Ростовской области считают, что товарищеский матч на стадионе "Ростов- Арена" между сборными России и Чехии пройдет при полных трибунах. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в четверг министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

10 сентября россияне проведут контрольный матч со сборной Чехии на стадионе "Ростов-Арена" в Ростове-на-Дону.

"Неслучайно РФС определил местом проведения Ростов-на- Дону, мы выразили готовность принять участие в организации. Сейчас находимся в стадии переговоров, одно дело - матчи чемпионата мира, когда все в руках оргкомитета и ФИФА. Товарищеский матч сборной команды России имеет другой формат, я почти уверен, что на матче Россия - Чехия будет аншлаг", - сказал Аракелян.

По его словам, уже сейчас власти региона занимаются подготовкой к матчу. "Для нас честь, что национальная команда на пике популярности будет играть на стадионе "Роcтов-Арена", - добавил он.

В октябре российской команде предстоят две домашние игры в рамках Лиги наций: 11 октября в Калининграде со шведами и 14 октября в Сочи с турками.