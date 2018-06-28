РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Региональные центры подготовки по 46 видам спорта планируют создать в Ростовской области к 2025 году. Об этом сообщил в четверг журналистам министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

"Мы занимаемся домашней спортивной базой для спорта высших достижений. У нас есть задача до 2025 года 46 видов спорта обеспечить местами подготовки, создать региональные центры подготовки, целенаправленно к этому движемся", - сказал он.

По его словам, для этого сейчас формируется спортивный кластер возле построенного к чемпионату мира по футболу стадиона "Ростов-Арена" на левом берегу Дона. Там ранее открыли гребной канал после реконструкции, также начались работы по строительству гандбольной арены.

"Прорабатываем варианты использования акватории возле гребного канала. Завершается экспертиза по строительству трассы для BМХ (велоспорт). До 2025 года работы должны быть завершены. Выстраиваются планы финансирования", - добавил министр.