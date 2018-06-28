Новую базу для ФК "Ростов" построят возле стадиона "Ростов-Арена" до 2023 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Новую базу для футбольного клуба "Ростов" создадут возле построенного к чемпионату мира стадиона "Ростов-Арена", который после мирового первенства станет домашней ареной клуба. Об этом сообщил журналистам в четверг министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Здесь будут построены дополнительные тренировочные поля, база футбольного клуба для проживания и восстановления, все это в непосредственной близости от "Ростов-Арены", - рассказал он, добавив, что строительство будет точно завершено до 2023 года, но закончить его постараются к 2021 году.

Пока домашней ареной клуба является стадион "Олимп-2".

19 декабря 2017 года "Ростов" возглавил Валерий Карпин, подписав соглашение на 2,5 года. По итогам чемпионата России клуб занял 11-е место в таблице.