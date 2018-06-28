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ФК "Спартак" заработал в чемпионский сезон 579 млн рублей от продажи билетов и абонементов

Спорт
28 июня, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

66,7% дохода составили продажи билетов, 33,3% - абонементов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" получил 579,4 млн рублей в чемпионский сезон-2016/17 от продажи билетов и абонементов. Годовой финансовый отчет опубликован клубной пресс-службой.

"Спартак" выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. Московский клуб продал 263 835 билетов и 15 972 абонемента. 66,7% дохода составили продажи билетов, 33,3% - абонементов. Помимо этого, "Спартак" получил 403 373 тысячи рублей от продажи билетов в VIP-ложи.

В сезоне-2015/16 доход футбольного клуба от продажи билетов и абонементов составил 446 913 рублей.

"Спартак" проводит домашние матчи на "Открытие-Арене". Стадион вместимостью 45 тыс. зрителей был открыт в сентябре 2014 года.

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