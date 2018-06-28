Калининград готов обеспечить тренировочной базой футбольную команду любого уровня

КАЛИНИНГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Калининградская область готова принимать соревнования по футболу и предоставить базу для тренировок для команд любого уровня. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

"На сегодняшний день Калининград и Калининградская область готовы принимать любые, любого уровня соревнования, ну и, собственно говоря, точно также - принимать любую команду", - сказал Рольбинов.

"У нас хорошие стадион, условия, тренировочные площадки, удобная логистика, есть уже на сегодняшний день реально достаточно большое количество средств размещения высокого уровня начиная от трех и завершая пятью звездами", - добавил зампред областного правительства, подчеркнув, что качество стадиона "Калининград" и тренировочных площадок положительно оценили команды, проводившие встречи группового этапа ЧМ-2018 в Калининграде.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что региональные власти планируют предложить женской сборной России по футболу размещение базы на стадионе "Калининград" после чемпионата мира.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Калининграде уже прошли встречи Хорватия - Нигерия (2:0), Швейцария - Сербия (2:1) и Испания - Марокко (2:2). Встреча между сборными Англии и Бельгии 28 июня станет завершающей для региона.