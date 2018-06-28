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Семшов: работа футбольного тренера важнее, чем телекомментатора

Спорт
28 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Специалист отметил, что приводит своим игрокам в пример ряд матчей чемпионата мира, который проходит сейчас

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Игорь Семшов

Игорь Семшов

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, ахив

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Тренерская карьера находится в приоритете над работой эксперта или комментатора для бывшего полузащитника сборной России по футболу, бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Игоря Семшова. Об этом он рассказал журналистам.

Участник чемпионата мира 2002 года и чемпионата Европы 2004 года, трехкратный бронзовый призер чемпионата России Семшов завершил игровую карьеру в феврале 2015 года и периодически выступал футбольным экспертом и комментатором на телевидении. В прошлом сезоне он работал помощником главного тренера в тульском "Арсенале", летом нынешнего года возглавил клуб второго дивизиона "Химик" из Новомосковска.

"Для меня тренерская карьера - это главное. Комментарии, рассуждения о матчах, о том, как я играл, являются профессиональной точкой зрения. Но чем я занимаюсь, всегда является в приоритете", - сказал Семшов.

Специалист отметил, что приводит своим игрокам в пример ряд матчей чемпионата мира, который проходит сейчас.

"Недавно после ухода из тренерского штаба "Арсенала" мне предложили попробовать самостоятельную работу в фарм- клубе ["Химике"]. Работа помощника и главного тренера отличается - я только неделю в должности, забот хватает. Всегда хватает мыслей по поводу того, что связано с тренировочным процессом, подбором игроков, матчами. Второй дивизион - не премьер-лига, и футболистам там есть над чем работать", - отметил он.

"Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Но в тренерском деле я совсем недолго. Мне надо расти, пытаться донести футболистам, что я хочу. У них есть прерогатива, есть к чему стремиться, и надо поступательными шажками идти вверх", - добавил Семшов.

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