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Савилов сменил Шапиро на посту главы Федерации хоккея Белоруссии

Спорт
28 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе на чемпионате мира 2018 года и выбыла из элитного дивизиона впервые с 2005 года

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ТАСС, 28 июня. Геннадий Савилов назначен на пост президента Федерации хоккея Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Он сменил Семена Шапиро, который подал в отставку на конференции федерации. "Я не справился с задачей и как мужик пришел к такому решению, - приводит слова Шапиро пресс-служба. - Мне кажется, новым руководителем должен быть человек из хоккея. Спасибо всем моим заместителям и тем, кто помогал мне весь этот год, желаю новому руководству не повторять ошибок последних лет".

Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе на чемпионате мира 2018 года и выбыла из элитного дивизиона впервые с 2005 года.

Геннадию Савилову 42 года. В бытность хоккеистом выступал за минское "Динамо" и московский ЦСКА, является двукратным чемпионом Белоруссии.

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