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Демонтаж временных трибун "Екатеринбург-Арены" начнется в 2019 году

Спорт
28 июня, 15:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, июня. /ТАСС

На стадионе прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу

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Стадион "Екатеринбург-Арена"

Стадион "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Демонтаж временных трибун стадиона "Екатеринбург-Арена", где прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, начнется в 2019 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"В рамках концепции наследия указываются средства, которые будут направлены на демонтаж трибун в 2019 году. То есть, демонтаж начнется в 2019 году, как только будут получены средства", - сказал министр, не уточнив, сколько средств будет направлено на указанные цели.

Он добавил, что до начала демонтажа временных трибун стадион будет в распоряжении футбольного клуба "Урал".

Ранее власти региона отмечали, что после завершения ЧМ-2018 временные трибуны будут разобраны и отданы в муниципалитет, который сможет их использовать по собственному усмотрению. На месте временных трибун появится либо два больших экрана, либо другие конструкции.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

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