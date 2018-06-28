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Поздняков: участники Всероссийского олимпийского дня проведут его с пользой

Спорт
28 июня, 15:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Глава ОКР рассказал, что в рамках празднования каждый сможет попробовать свои силы в самых разных видах спорта, а также встретиться и пообщаться с олимпийскими чемпионами разных лет

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МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Программа Всероссийского олимпийского дня позволит всем его участникам разнообразно и с пользой провести время на многочисленных спортивных площадках. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ежегодный Всероссийский олимпийский день будет отмечаться 1 июля, на этот раз он посвящен юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в октябре 2018 года в Буэнос-Айресе. В Москве местом празднования станет парк "Сокольники". В церемонии открытия примут участие Поздняков, первый вице-президент ОКР, помощник президента РФ Игорь Левитин, чрезвычайный и полномочный посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын.

"Всероссийский олимпийский день - это не только уникальная возможность встретиться и пообщаться с олимпийскими чемпионами разных лет, но и попробовать свои силы в самых разных видах спорта. Формат мероприятия таков, что каждый его участник получит самые разнообразные возможности, чтобы интересно и с пользой провести время на многочисленных площадках, которые будут подготовлены в парке "Сокольники", - сказал Поздняков.

"И взрослые, и дети смогут почувствовать настоящую атмосферу Олимпийских игр рядом с десятками наших прославленных спортсменов на специальных площадках по видам спорта, которые подготовят наши общероссийские спортивные федерации. Будет также много мастер-классов, конкурсов и других активностей с использованием современного спортивного оборудования. Те, кому нравится, например, бобслей, смогут прокатиться в настоящем бобе, предварительно получив необходимые инструкции от наших олимпийских чемпионов. Хочется пострелять из винтовки - приходите на биатлонную площадку", - добавил он.

1 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании, встреча пройдет на столичном стадионе "Лужники". "Расписание нашего праздника составлено таким образом, что болельщики, получив воскресным утром заряд бодрости и хорошего настроения в "Сокольниках", потом могут отправиться в "Лужники" или в фан-зону, чтобы поддержать нашу команду в одном из самых важных матчей в ее истории", - подчеркнул Поздняков.

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