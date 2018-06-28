"Балтика" планирует начать новый сезон ФНЛ на стадионе "Калининград"

СОЧИ, 28 июня. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. "Балтика" рассчитывает начать новый сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе "Калининград", который принимает матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС по телефону сообщил генеральный директор клуба Теймураз Лепсая.

Ранее Лепсая в общении с журналистами отметил, что процесс передачи стадионов ЧМ-2018 в распоряжение футбольных клубов наверняка будет решаться централизованно. Заказчиком и застройщиком стадиона "Калининград" является государственная компания "Спорт-Инжиниринг".

"Все идет в рабочем порядке, поэтому сейчас какую-то конкретику сказать не готов. Мы ведем консультации с управляющей компанией "Спорт-Инжиринг" и ориентируемся на то, что первую домашнюю игру мы уже проведем на новом стадионе", - сказал Лепсая.

Первый домашний матч первенства ФНЛ сезона-2018/19 "Балтика" проведет во втором туре - 22 июля против "Тамбова". В четверг на стадионе "Калининград" пройдет заключительная для этой арены игра ЧМ-2018 - в 21:00 мск встретятся сборные Англии и Бельгии. Ранее калининградский стадион принял матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Сербия - Швейцария (1:2) и Испания - Марокко (2:2). Арена была построена для чемпионата мира на острове Октябрьский, вместимость стадиона во время турнира составляет около 35 тыс. зрителей.

Планируется, что стадион "Калининград" после ЧМ-2018 примет матч Лиги наций между сборными России и Швеции (11 октября), арена также может стать базой женской сборной России по футболу. Как ранее рассказал Лепсая, уже решен вопрос о будущем спортивной базы в Светлогорске, на которой во время чемпионата мира тренировалась сборная Сербии, не сумевшая пробиться в плей-офф. Объект будет передан в распоряжение "Балтики".

Калининградский клуб занял пятое место в завершившемся чемпионате ФНЛ. Новый сезон лиги стартует 17 июля, "Балтика" в первом туре на выезде сыграет с "Тюменью".