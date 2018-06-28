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Футбольное поле стадиона "Уфы" прошло тестирование на соответствие стандартам ФИФА

Спорт
28 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Оно проводилось для последующей сертификации для участия клуба в Лиге Европы

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ТАСС, 28 июня. Искусственное футбольное поле стадиона "Нефтяник", на котором играет "Уфа", прошло тестирование лаборатории, сертифицированной Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тестирование проводилось для последующей сертификации поля для участия "Уфы" в Лиге Европы в следующем сезоне. Представители шотландской лаборатории проверили поле по пяти показателям, в том числе на ровность и отскок мяча. По словам представителя лаборатории Нила Лива, у поля стадиона "Нефтяник" нет существенных недостатков.

"Уфа" по итогам минувшего сезона добилась права играть в Лиге Европы. Клуб стартует в нем со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения). Первый матч "Уфа" проведет дома 26 июля, ответный - 2 августа в гостях.

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