Футбольное поле стадиона "Уфы" прошло тестирование на соответствие стандартам ФИФА

ТАСС, 28 июня. Искусственное футбольное поле стадиона "Нефтяник", на котором играет "Уфа", прошло тестирование лаборатории, сертифицированной Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тестирование проводилось для последующей сертификации поля для участия "Уфы" в Лиге Европы в следующем сезоне. Представители шотландской лаборатории проверили поле по пяти показателям, в том числе на ровность и отскок мяча. По словам представителя лаборатории Нила Лива, у поля стадиона "Нефтяник" нет существенных недостатков.

"Уфа" по итогам минувшего сезона добилась права играть в Лиге Европы. Клуб стартует в нем со второго квалификационного раунда, где сыграет с победителем пары "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения). Первый матч "Уфа" проведет дома 26 июля, ответный - 2 августа в гостях.