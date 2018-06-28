Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение

ТАСС, 28 июня. Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест 14 июня. Об этом сообщает интернет-портал Deadspin.

Допинг-офицер пришел в дом Уильямс во Флориде и отказывался уходить без теста. Произошел конфликт, после которого американка позвонила руководителю Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и пожаловалась на предвзятое отношение. Тестирование проводило Американское антидопинговое агентство.

Уильямс в январе возобновила карьеру после родов. С начала года она сдала уже пять допинг-тестов, и ни один из них не показал положительного результата.

На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга WTA (319).