Бывший капитан сборной Англии Руни станет игроком клуба MLS "Ди Си Юнайтед"

ТАСС, 28 июня. Нападающий английского "Эвертона" Уэйн Руни перейдет в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

Срок соглашения 32-летнего игрока с его новой командой не уточняется. Отмечается, что Руни официально станет игроком "Ди Си Юнайтед" 10 июля, когда откроется трансферное окно в MLS.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", а в июле 2017 года вернулся в "Эвертон". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах).

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.