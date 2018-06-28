Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший капитан сборной Англии Руни станет игроком клуба MLS "Ди Си Юнайтед"

Спорт
28 июня, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Футболист официально перейдет в "Ди Си Юнайтед" 10 июля, когда откроется трансферное окно в MLS

Поделиться
Материал из 1 страницы
Уэйн Руни

Уэйн Руни

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 28 июня. Нападающий английского "Эвертона" Уэйн Руни перейдет в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" из Вашингтона. Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

Срок соглашения 32-летнего игрока с его новой командой не уточняется. Отмечается, что Руни официально станет игроком "Ди Си Юнайтед" 10 июля, когда откроется трансферное окно в MLS.

В составе "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", а в июле 2017 года вернулся в "Эвертон". В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и становился победителем клубного чемпионата мира, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах).

В активе Руни 119 матчей в составе национальной команды Англии, он забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе сборной Англии он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы (2004, 2012). В 2017 году игрок завершил карьеру в сборной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
3
"Интер РАО" вывело из правления Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
6
Адвокат: Франция сняла обвинения с Сулеймана Керимова
7
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости