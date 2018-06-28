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Легкоатлетки Авдеева и Машинистова подали заявки в IAAF на нейтральный статус

Спорт
28 июня, 18:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, выступать в статусе нейтральных спортсменов

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российские легкоатлетки Анна Авдеева и Елена Машинистова подали в четверг в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от Анны Авдеевой и Елены Машинистовой", - сообщила собеседница ТАСС.

Авдеева - серебряный призер зимнего чемпионата мира - 2010 в толкании ядра и действующая чемпионка страны. Прыгунья в длину Машинистова на зимнем чемпионате России - 2018 заняла третье место.

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