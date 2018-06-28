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Федерация хоккея Белоруссии выберет главного тренера сборной из русскоязычных специалистов

Спорт
28 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В четверг 28 июня на конференции ФХБ на пост президента организации был назначен Геннадий Савилов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) рассматривает на пост главного тренера команды русскоязычных специалистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Бывший тренер сборной Белоруссии канадец Дэйв Льюс покинул пост главного тренера команды в мае нынешнего года после того, как команда уступила сборной России со счетом 0:6 в матче чемпионата мира в Дании. Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял команду с 2014 года.

"Решения по главному тренеру еще не принято. Вероятнее всего, это не будет представитель североамериканской школы хоккея, скорее всего, это будет русскоязычный специалист", - сообщили в пресс-службе.

В четверг 28 июня на конференции ФХБ на пост президента организации был назначен Геннадий Савилов. Он сменил на этом посту Семена Шапиро, подавшего в отставку.

Сборная Белоруссии заняла последнее место в группе на чемпионате мира 2018 года и выбыла из элитного дивизиона впервые с 2005 года. Чемпионат мира по хоккею пройдет в 2021 году в двух странах - Белоруссии и Латвии (Минск и Рига).

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