СМИ: ФК "Реал" снизил отступные за Криштиану Роналду до €120 млн

ТАСС, 28 июня. Испанский футбольный клуб "Реал" снизил отступные за португальского нападающего Криштиану Роналду с €1 млрд до €120 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание OkDario.com.

По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось с игроком о снижении суммы отступных еще в феврале. Отмечается, что опция выкупа 33-летнего футболиста в размере €120 млн не будет действовать для ПСЖ и "Барселоны".

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед". Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

Нападающий является капитаном сборной Португалии на чемпионате мира по футболу в России. Подопечные Фернанду Сантуша заняли второе место в группе B и сыграют в 1/8 турнира против команды Уругвая. Матч состоится в субботу в Сочи (начало - 21:00 мск). В трех матчах группового этапа Роналду забил четыре мяча.