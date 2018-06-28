СМИ: ЦСКА предложил 7 млн евро за футболиста "Фенербахче" Нойштедтера

ТАСС, 28 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Fotomac.

Отмечается, что ЦСКА предложил турецкому клубу за 30-летнего футболиста 7 млн евро.

Нойштедтер выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он был игроком немецких клубов "Шальке", "Майнц", мёнхенгладбахская "Боруссия". В прошедшем сезоне футболист провел за "Фенербахче" 44 матча в различных турнирах и отметился пятью забитыми мячами. В составе команды он в сезоне-2017/18 стал серебряным призером чемпионата Турции.

Накануне чемпионата Европы 2016 года Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний чемпионат мира, но в итоговый состав не попал. Всего за сборную России он провел шесть матчей.