Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ЦСКА предложил 7 млн евро за футболиста "Фенербахче" Нойштедтера

Спорт
28 июня, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Отмечается, что ЦСКА предложил турецкому клубу за 30-летнего футболиста 7 млн евро

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Российский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника турецкого "Фенербахче" Романа Нойштедтера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Fotomac.

Отмечается, что ЦСКА предложил турецкому клубу за 30-летнего футболиста 7 млн евро.

Нойштедтер выступает за "Фенербахче" с 2016 года, ранее он был игроком немецких клубов "Шальке", "Майнц", мёнхенгладбахская "Боруссия". В прошедшем сезоне футболист провел за "Фенербахче" 44 матча в различных турнирах и отметился пятью забитыми мячами. В составе команды он в сезоне-2017/18 стал серебряным призером чемпионата Турции.

Накануне чемпионата Европы 2016 года Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний чемпионат мира, но в итоговый состав не попал. Всего за сборную России он провел шесть матчей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
MSNBC: шесть человек погибли, 22 ранены при стрельбе в редакции местной газеты в США
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
6
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости