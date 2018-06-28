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Александр Якушев не надеялся на то, что будет включен в Зал хоккейной славы

Спорт
28 июня, 23:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

71-летний Якушев стал третьим отечественным хоккеистом, который вошел в Зал хоккейной славы, не выступая в Национальной хоккейной лиге

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Александр Якушев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев рассказал ТАСС, что у него не было надежды на то, что его изберут в Зал хоккейной славы в Торонто.

О включении Якушева было объявлено во вторник. Он стал третьим отечественным хоккеистом после Владислава Третьяка и Валерия Харламова, который стал членом Зала хоккейной славы, не выступая в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Кроме того, членом Зала хоккейной славы является тренер Анатолий Тарасов, который никогда не работал в НХЛ. Якушев был участником Суперсерий со сборной Канады (1972, 1974), где дважды занимал второе место в списке лучших бомбардиров.

"После Суперсерии 1972 года прошло 46 лет и, конечно, несколько неожиданно было спустя это время услышать, что тебя ввели в Зал славы. Как я считаю, это является знаком признательности российского хоккея. Это не только моя награда, но и награда хоккея нашей страны", - сказал Якушев.

Одним из членов комиссии по выбору членов Зала хоккейной славы является трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Игорь Ларионов. "Он мне рассказал всю процедуру выбора, говорил, что сама система избрания очень непростая, там сложное голосование. Поэтому я имел представление об этом и, честно говоря, после стольких лет уже не надеялся туда попасть. Это не было мечтой, поскольку я не играл в НХЛ, поэтому надежд было немного", - отметил Якушев.

Включение в Зал хоккейной славы Якушев сравнил с получением "Оскара". "Для любого хоккеиста введение в Зал славы - это большая честь, высший знак признания, и я с гордостью к этому событию отношусь. Если бы не Суперсерия 1972 года, то канадские болельщики и специалисты в широкой своей массе обо мне бы и не знали, и та серия, в большей степени, этому помогла", - подчеркнул Якушев.

Немало советских и российских игроков достойны того, чтобы быть включенными в Зал славы в дальнейшем, считает Якушев. "Хочу сказать, что в советское время наша система подготовки великих хоккеистов и тренерский состав были очень сильными, если вспомнить, в каждом поколении у нас были великие игроки, начиная с Всеволода Боброва. Просто тем ребятам не посчастливилось играть в НХЛ. А так наш хоккей признан во всем мире, у него очень серьезная репутация, а последний успех Саши Овечкина, Жени Кузнецова и Димы Орлова в Кубке Стэнли говорит о многочисленных талантах, которых в нашем хоккее много", - сказал Якушев.

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