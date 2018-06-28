Медведева выступит на этапах Гран-при по фигурному катанию в Канаде и во Франции

ТАСС, 28 июня. Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева выступит на этапах Гран-при в Канаде и во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования в Канаде пройдут 26-28 октября, также из российских одиночниц в этом этапе примут участие Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева. В танцах на льду в Канаде выступят Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании - Александр Самарин, в соревнованиях пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Во Франции (23-25 ноября) помимо Медведевой выступят Станислава Константинова и Мария Сотскова, в танцах на льду - Синицына и Кацалапов, Бетина Попова и Сергей Морозов, в мужском одиночном катании - Самарин и Дмитрий Алиев, в соревнованиях пар - Бойкова и Козловский.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в этапах Гран-при в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября). В Финляндии из российских спортсменок также примут участие Паненкова и Станислава Константинова. В танцах на льду в Хельсинки выступят Попова и Морозов, в мужском одиночном катании - Алексей Ерохов, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, в соревнованиях пар - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В Москве среди одиночниц помимо Загитовой выступит Полина Цурская, в танцах на льду - Софья Евдокимова и Егор Базин, Александра Степанова и Иван Букин, в мужском одиночном катании - Артур Дмитриев, Ерохов и Коляда, в соревнованиях пар - Алиса Ефимова и Александр Коровин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Павлюченко и Ходыкин.

Финал Гран-при 2018 года пройдет 6-9 декабря в Ванкувере. Также этапы Гран-при пройдут в США (19-21 октября) и Японии (9-11 ноября).