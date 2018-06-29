Исполком РФС утвердит состав участников, регламент и календарь чемпионата России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в пятницу в Москве. На нем будут подведены итоги минувшего сезона и утвержден состав участников, регламент и календарь чемпионата России на сезон-2018/19, а также первенства страны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Утверждение регламентов и календарей профессиональных соревнований на предстоящий спортивный сезон значится под первым пунктом в повестке дня исполкома. При этом составы участников чемпионата премьер-лиги и первенства ФНЛ претерпели значительные изменения, учитывая, что сразу несколько клубов были расформированы, другие же добровольно пошли на понижение в классе. Так, прекратил существование пермский "Амкар", место которого в премьер-лиге займет махачкалинский "Анжи", проигравший в переходных матчах красноярскому "Енисею". Сохранение махачкалинцами места в элите будет утверждено на исполкоме.

"Енисей" дебютирует в элите российского футбола, вернутся в премьер-лигу спустя сезон "Оренбург" и самарские "Крылья Советов".

Согласно разосланному в клубы календарю нового сезона, матчи первого тура чемпионата страны состоятся 29 июля. 27 июля в Нижнем Новгороде пройдет матч за Суперкубок России между чемпионом "Локомотивом" и вице-чемпионом ЦСКА. "Тосно" из Ленинградской области, завоевавший Кубок России, прекратил свое существование.

Вместо "Анжи", который должен был выступать в ФНЛ, в этом турнире сыграет клуб "Краснодар-2", занявший лишь четвертое место в зоне "Юг" второго дивизиона. Пополнили ФНЛ лишь три из пяти победителей зональных турниров второй лиги - "Армавир", столичное "Чертаново" и "Мордовия" из Саранска. Добровольно вышли из состава ФНЛ краснодарская "Кубань" и астраханский "Волгарь", так что все команды, которые должны были покинуть лигу по спортивному принципу, продолжат выступления, включая финишировавший 20-м "Факел".

Первенство ФНЛ нового сезона стартует уже 17 июля.

Список лучших футболистов страны

На исполкоме будет утвержден список 33 лучших футболистов страны, а также названы лучшие игроки, тренеры и арбитры минувшего сезона.

Члены исполкома также утвердят медицинский регламент РФС среди клубов премьер-лиги, а также изменения и дополнения в дисциплинарный регламент РФС и регламент РФС по статусу игроков. Кроме того, будет принято решение по клубу ФНЛ "Тюмень", которому предстоит замена юридического лица.

И. о. президента РФС Александр Алаев по итогам конференции организации 26 мая сообщил, что на следующем исполкоме будет обсуждаться состав попечительского совета РФС. Однако пункт о попечительском совете в повестке дня не значится.

В состав исполкома РФС входят и. о. главы организации Александр Алаев, первый вице-президент Никита Симонян, вице- президенты Сергей Анохин и Сергей Прядкин, а также 22 члена, представляющих футбольные клубы и лиги, региональные объединения, мини-футбол, женский футбол, массовый футбол, ветеранов и спонсоров.

Исполком РФС пройдет в Доме футбола в Москве, он начнется в 11:00 мск.