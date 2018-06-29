Гонщики "Формулы-1" Хэмилтон и Феттель продолжать борьбу за титул в Австрии

ТАСС, 29 июня. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Австрии - стартует в пятницу двумя свободными практиками.

Себастьян Феттель из "Феррари" и Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" продолжают играть друг с другом в кошки-мышки. То немец проведет сильную гонку, а британец провалит, то наоборот. Именно так произошло на двух последних этапах, по итогам которых гонщики сменяли друг друга на первой строчке личного зачета. В Австрию лидером приехал Хэмилтон, опережая Феттеля на 14 очков.

Вряд ли стоит ждать высокого результата от единственного российского пилота в "королевских гонках" - Сергея Сироткина. Его команда - "Уильямс" - сейчас является одной из самых худших в пелотоне, если не самой худшей. На счету россиянина по-прежнему нет ни одного набранного очка, а каждую гонку он завершает одним из последних.

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Возвращение этапа стало возможным благодаря совладельцу компании Red Bull Дитриху Матешицу, который купил гоночный комплекс и модернизировал его, а также построил новые трибуны. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов, с полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали только Хэмилтон (2016) и его партнер по команде - финн Валттери Боттас (2017). Рекордсменом по победам здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (3).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00) и квалификация (16:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).