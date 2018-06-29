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СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены

Спорт
29 июня, 1:43 дата обновления: 29 июня, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что пострадали также очевидцы произошедшего, пытавшиеся успокоить игрока

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Квинси Промес

Квинси Промес

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" и сборной Нидерландов Квинси Промес был задержан полицией на испанском острове Ибица за подозрение в избиении супруги. Об этом сообщает голландское издание Voetbal Primeur.

Сообщается, что пострадали также очевидцы произошедшего, пытавшиеся успокоить 26-летнего Промеса. "Его жена стала одной из жертв, пытавшиеся его успокоить также были избиты", - сказал бывший главный редактор ведущего голландского футбольного журнала Voetbal International Йохан Дерксен в эфире ток-шоу на телеканале RTL7.

Кроме того, он сообщил, что рядом с футболистом в момент инцидента мог находиться бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер. Но позднее агент 34-летнего футболиста заверил, что Снейдер покинул это место до возникновения инцидента.

Промес был признан лучшим футболистом России 2017 года по опросу журналистов, который проводит еженедельник "Футбол". В составе "Спартака" Промес стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и лучшим бомбардиром команды.

Промес является воспитанником академии "Аякса", в 17-летнем возрасте игрок перешел в "Твенте". 8 августа 2014 года полузащитник подписал четырехлетний контракт со "Спартаком", красно-белые заплатили за голландца порядка €10 млн. В прошедшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 голов в 26 матчах.

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