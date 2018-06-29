СМИ: "Голден Стэйт" заинтересован в приобретении 38-летнего баскетболиста Кроуфорда

ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" намерен приобрести защитника Джамала Кроуфорда. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Клуб готов предложить 38-летнему Кроуфорду минимальный ветеранский контракт. В прошедшем сезоне он выступал за "Миннесоту", набирая в среднем 10,3 очка за матч. В его контракте была прописана опция на продление контракта на сезон-2018/19, но он от нее отказался и 1 июля станет свободным агентом.

"Голден Стэйт" шесть раз становился чемпионом в НБА, в том числе последние два года.