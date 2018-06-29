Проезд вокруг стадиона "Спартак" может быть назван в честь Игоря Нетто

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проезд вокруг стадиона футбольного клуба "Спартак" может быть назван в честь бывшего полузащитника красно-белых, победителя Олимпиады 1956 года и первого чемпионата Европы 1960 года Игоря Нетто. Соответствующее обращение, которое оказалось в распоряжении ТАСС, находится на рассмотрении в мэрии Москвы.

С предложением выступила инициативная группа во главе с еще одной легендой советского футбола и "Спартака" 93-летним Алексеем Парамоновым, а также зятем Нетто Михаилом Захаровым, который является пресс-секретарем Парамонова. Инициативу поддержали спартаковские ветераны Сергей Шавло, Валерий Рейнгольд, Анзор Кавазашвили, Сергей Рожков.

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Письмо с просьбой на имя мэра Москвы Сергея Собянина было отправлено 11 мая 2018 года. 18 июня комитет общественных связей предложил назвать в честь Нетто проектируемый проезд №5219, который располагается рядом со стадионом "Спартак". Теперь, согласно законодательству, предложение должно быть обсуждено на заседании Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метро, организаций и других объектов города. Окончательное решение об именовании принимается правительством города.

В 2015 году Захаров вместе со старшим братом Нетто Львом передали в новосозданный музей "Спартака" награды легендарного футболиста - золотые медали за победу на Олимпиаде в Мельбурне (1956 года), чемпионате Европы (1960), чемпионатах СССР (1953, 1956, 1958, 1962). Свою награду, завоеванную на Играх-1956, передал в музей и Парамонов. Позднее президент "Спартака" Леонид Федун не исключил, что в честь Нетто на территории стадиона будет установлен памятник, а одна из четырех трибун будет носить его имя.

Нетто является рекордсменом по количеству проведенных сезонов в составе "Спартака" (18). Полузащитник 13 раз включался в список лучших футболистов сезона в СССР, причем 12 раз - под первым номером. В составе красно-белых он принял участие в 368 матчах. За сборную страны провел 54 встречи. Нетто умер 30 марта 1999 года в Москве.