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Первый чемпионат России по шоссейным велогонкам стартовал в Курске

Спорт
29 июня, 10:42 UTC+3 КУРСК КУРСК 29, июня. /ТАСС

В пятницу спортсменам предстоят индивидуальные гонки на дистанциях от 18,5 до 30,5 км

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КУРСК, 29 июня. /ТАСС/. Более 200 спортсменов из 23 регионов принимают участие в первом чемпионате России по шоссейным велогонкам, стартовавшем в пятницу в Курске. Об этом ТАСС сообщили в региональном отделении Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"Это первый чемпионат России по шоссе за всю историю нашего велоспорта, участие в нем принимают 23 региона. Предстоит две гонки, обе в олимпийских дисциплинах. Трасса для индивидуальной гонки не самая типичная, с одной стороны очень "быстрый" асфальт, с другой - два разворота, а обычно один. А трасса групповой гонки по просьбе федерации подобрана с максимальным набором высоты на круг", - отметил собеседник агентства.

В пятницу спортсменам предстоят индивидуальные гонки на дистанциях от 18,5 до 30,5 км. В субботу в Курской области пройдут массовые заезды, в том числе любительский велозаезд Gran Fondo Russia Курск. 1 июля в групповых гонках велосипедисты пройдут 120 км (женщины) и 180 км (мужчины).

"Российским спортсменам надо готовиться к горным трассам на чемпионате Европы. В ближайшее время мы планируем "пригласить" в Курск чемпионат по другой олимпийской дисциплине - кросс-кантри", - добавили в региональном отделении ФВСР.

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